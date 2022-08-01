Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обсудил с Макроном поставку оружия, вывоз зерна и преступления РФ

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 17:02

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Президенты обсудили ход противодействия российской агрессии и ситуацию на поле боя. Также Зеленский подчеркнул, что Украина воюет против настоящего государства-террориста и "спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке – этому свидетельство".

Сообщается, что Макрон и Зеленский также обсудили вопросы поставок нового современного вооружения и уже оказанную оборонную помощь.

Зеленский поблагодарил "за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно – направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором".

Макрон рассказал Зеленскому об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало "расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны России".

Также президенты обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

В понедельник первое судно под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: зерноЗеленскийМакрон
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Генпрокурор: Одна из версий следствия по гибели Вадатурского – целенаправленное убийство

Все новости...
зерно
Ливан арестовал судно, которое может перевозить украденное украинское зерно
У Эрдогана считают, что первое судно с украинским зерном может отправиться 1 августа
Первые суда с украинским зерном могут прибыть в Турцию 3 августа
Последние новости
02:34
США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев
01:46
Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК
00:50
обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"
00:31
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, обошлось без жертв
23:45
У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине
23:22
"Я часто оказывалась в гуще боя". Фронтовые истории боевой медикини
23:13
На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение
22:54
Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине
22:41
Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО
22:35
Зеленский: Реакция на аннексию Крыма была слабой, поэтому российская агрессия разрослась
Все новости...