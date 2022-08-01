Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с Макроном поставку оружия, вывоз зерна и преступления РФ

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 17:02
Зеленский обсудил с Макроном поставку оружия, вывоз зерна и преступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Президенты обсудили ход противодействия российской агрессии и ситуацию на поле боя. Также Зеленский подчеркнул, что Украина воюет против настоящего государства-террориста и "спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке – этому свидетельство".

Реклама:

Сообщается, что Макрон и Зеленский также обсудили вопросы поставок нового современного вооружения и уже оказанную оборонную помощь.

Зеленский поблагодарил "за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно – направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором".

Макрон рассказал Зеленскому об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало "расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны России".

ВИДЕО ДНЯ

Также президенты обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна.

Что этому предшествовало:

В понедельник первое судно под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

Темы: зерноЗеленскийМакрон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
зерно
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Последние новости
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
Все новости...
Реклама: