Байден хочет заключить с Россией новый договор по ядерному оружию – вместе с Китаем

Президент США Джо Байден в понедельник выразил готовность заключить с Россией новый договор о контроле над ядерным оружием вместо нынешнего о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого завершается в 2026 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена в преддверии десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-3 по истечении срока его действия в 2026 году", - отметил американский президент.

Он подчеркнул, что "для переговоров нужен добросовестный партнер, а жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и является нападением на фундаментальные принципы международного порядка".

"В этом контексте Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами. Китай также несет ответственность как ядерное государство ДНЯО и постоянный член Совета Безопасности ООН за участие в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат дестабилизирующую военную динамику", – считает Байден.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между США и Россией в 2011 году на десятилетний срок. Он является последним договором в сфере контроля над вооружениями, действующим между РФ и США.

СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет при доброй воле каждого из подписантов. Подобные переговоры начались в 2019 году.

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Но тогдашняя администрация США не изъявляла желания продлевать договор: Вашингтон настаивал, что нужно заключить новый договор с участием США, России и Китая. В конце концов после избрания Джо Байдена в феврале 2021 года СНВ-3 был продлен на пять лет.

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