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Оккупанты расстреляли микроавтобус с гражданскими на Херсонщине, двое погибших – Вилкул

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 21:42

Россияне расстреляли эвакуационный микроавтобус с гражданскими возле поселка Долговое в Херсонской области, два человека погибли.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Дословно: "Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских.

В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли.

Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь".

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Темы: Херсонская областьэвакуацияВилкул
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