Зеленский просит горсовет Одессы обсудить снос памятника Екатерине II

Президент Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

Источник: ответ Зеленского на сайте ОП

Дословно: "В данном случае памятник Екатерине II ("Учредителям Одессы") установлен в соответствии с решением Одесского городского совета от 4 июля 2007 года № 1401-V "О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади г. Одессы по воспроизведению ее исторического облика".

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Учитывая изложенный и с учетом норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией".

Детали: Зеленский также указал, что в письме Одесскому горсовету отметил важность защиты национальных интересов, проработку вопросов "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

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