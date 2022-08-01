Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский просит горсовет Одессы обсудить снос памятника Екатерине II

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 21:52

Президент Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

Источник: ответ Зеленского на сайте ОП

Дословно: "В данном случае памятник Екатерине II ("Учредителям Одессы") установлен в соответствии с решением Одесского городского совета от 4 июля 2007 года № 1401-V "О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади г. Одессы по воспроизведению ее исторического облика".

Учитывая изложенный и с учетом норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией".

Детали: Зеленский также указал, что в письме Одесскому горсовету отметил важность защиты национальных интересов, проработку вопросов "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

Предыстория:

  • Ранее были зарегистрированы две петиции по поводу памятника Екатерине ІІ. В одной предлагалось просто его снос. Автор другой петиции предложил поставить на его месте скульптуру порно-актера Билли Геррингтона.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ОдессаЗеленскийистория
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск

обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Все новости...
Одесса
В центре Одессы масштабный пожар
Послы G7 приехали в Одессу: Россия должна уважать "зерновое соглашение"
В Одесском порту вспыхнул пожар — СМИ
Последние новости
08:34
видеоИз-за ливня эвакуация из Энергодара заблокирована – затоплены дороги
08:09
Россияне за сутки убили 3 гражданских в Донецкой области
08:05
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Покровска
07:49
фото Россияне снова обстреляли Днепропетровщину: разрушено жилье и линия электропередач
06:55
Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеские штурмы на нескольких направлениях
05:56
В Николаеве снова взрывы, ранен человек
05:20
СМИ: Тайвань усилил уровень боевой готовности
04:30
Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: количество погибших возросло до трех
03:30
ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск
02:34
США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев
Все новости...