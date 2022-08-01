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Зеленский: Не может быть иллюзий, что Россия не будет срывать украинский экспорт

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 22:30
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иллюзий относительно того, что Россия не будет пытаться сорвать экспорт украинского зерна.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский напомнил, что первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, в понедельник вышло из порта Одессы.

Прямая речь: "По состоянию на данный момент еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире. Сейчас все зависит от выполнения безопасностных параметров инициативы, а это ответственность партнеров – в первую очередь, ООН и Турции.

У нас не может быть иллюзий, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт".

Больше деталей: Президент подчеркнул, что Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия. А сейчас в условиях чрезвычайной жары, как в этом году в Европе, угроза ценового кризиса и определенного продовольственного дефицита есть также и для части европейских стран, добавил он.

"Посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность", - сказал Зеленский.

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Прямая речь: "Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия".

Что предшествовало: В понедельник утром судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

Ожидается, что судно прибудет в Стамбул во вторник, где его осмотрят, прежде чем ему разрешат продолжить путь.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в портах Большой Одессы своей очереди ждут еще 16 суден, заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

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Темы: ЗеленскийзерноРосcия
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