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СМИ: Тайвань усилил уровень боевой готовности

Анастасия КалатурВторник, 2 августа 2022, 05:20
ФОТО: GETTY

Министерство обороны Тайваня усилило уровень боевой готовности с утра 2 августа до полудня 4 августа.

Источник: источники центрального информационного агентства острова, источники Reuters

Детали: Сообщалось, что во вторник в Тайбэй прибудет спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она, в частности, встретится с президентом Цай Инвэнь.

Напомним:

  • Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита Пелоси на Тайвань.
  • 25 июля из Сингапура отправились американский авианосец USS Ronald Reagan и его ударная группа, включая эсминец с управляемыми ракетами и ракетный крейсер, в сторону Тайваньского пролива на фоне возможного визита Пелоси.
  • Китай 30 июля объявил о проведении военных учений со стрельбами вблизи Тайваня с 8 утра до 9 вечера.

Справка. Тайвань долгое время являлся точкой напряженности в отношениях США и Китая. Китай заявляет, что островная демократия является частью его территории. Хотя США номинально придерживаются политики "одного Китая", признающей Тайвань и Китай частями одной страны, они сохраняют "стратегическую двусмысленность" в своих отношениях с ними. С момента вступления в должность президент США Джо Байден несколько раз предполагал, что США будут защищать Тайвань военным путем, если Китай попытается вернуть остров силой.

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Темы: КитайСША
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