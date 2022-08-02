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Россияне за сутки убили 3 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 08:09
Инфографика из Telegram Кириленко

Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 1 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Марьинке и 1 в Бахмуте. Еще 3 человека получили ранения".

Детали: По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения России оккупанты убили по меньшей мере 671 мирного жителя Донетчины, еще по меньшей мере 1 738 человек получили ранения.

Кириленко подчеркивает, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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