Регионы: россияне обстреляли Николаев, ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов Херсонщины

В течение суток 1 августа оккупанты обстреляли два района Николаева, а между тем Вооруженные силы освободили уже 46 населенных пунктов Херсонской области.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Сумщина: ночью минометные обстрелы Эсманьской, Середино-Будской, Юнаковской громад. Жертв и разрушений нет. Подробная информация о последствиях уточняется. За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы пограничных громад области — Белопольской, Хотинской, Эсманьской. Били из минометов и артиллерии. Без пострадавших.

Днепропетровщина: враг обстрелял Синельниковский и Криворожский районы. В Синельниковском из РСЗО обстреляли Покровскую громаду. Есть разрушение. Люди предварительно не пострадали. В Криворожском ударили из ствольной артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Широковской. В селе Кошевое повреждена электросеть. Село без света. Без пострадавших.

Харьковщина: ночью в с. Циркуны Харьковского района в результате обстрела горело здание на площади 400 м кв. Пострадавших нет. В течение суток по области оккупанты обстреливали Харьковский район, горели открытые территории и хозяйственные постройки. Вчера вечером было попадание в ресторанно-гостиничный комплекс. В Богодуховском районе было попадание в фермерское хозяйство, горело складское здание.

Луганщина: за ночь ракетные удары в направлении Константиновки. Также зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз русские использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки. За прошедшие сутки отражены семь попыток наступления россиян.

Донетчина: за ночь и утром мощные обстрелы Николаевской громады. Значительные разрушения. Информация о жертвах уточняется. Ракетный удар по Торецку. За сутки из артиллерии, минометов, РСЗО "Ураган" и "Град" россияне обстреляли многие населенные пункты области. Среди наиболее пострадавших городов – Авдеевка (жилой сектор, песчаный карьер, район центрального рынка, автобазы); Бахмут - (жилой сектор, АЗС); Красногоровка, Соледарь, Марьинка, Северск, Николаевка. Также обстреляны села Ягодное, Предтечино, Курдюмовка, Ласточкино, Георгиевка и другие.

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Продолжается эвакуация гражданских. Область остается без газа и частично без воды и электричества. За сутки по области — три человека погибли, трое — ранены.

Николаевщина: ночью были обстреляны два района города Николаева. По предварительной информации — один из районов подвергся обстрелам четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой — восемью ракетами С-300. Повреждено общежитие одного из университетов и жилых домов. Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар магазина. Предварительно без жертв. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется. Баштанский район: ночью также была обстреляна территория возле с. Явкино Баштанской громады. В результате обстрелов в селе повреждена линия электропередач. В настоящее время часть населенного пункта обесточена. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям уточняется.

Херсон: ситуация на территории области остается стабильно напряженной. Боевые действия и их последствия тяжелые: уничтожены полупустые села, разбиты дороги, заминированы мосты и побережья рек, сгоревшие поля, леса, дома. В течение прошлой недели спасатели потушили 121 пожар. Из них 102 возгорания в экосистемах области. Многие пожары в селах тушат сами люди, ведь оккупанты не пропускают туда пожарных. По официальной информации, ВСУ уже деоккупировали 46 населённых пунктов в области. Все освобожденные села сильно повреждены.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Житомирской.