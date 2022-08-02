Медведев: Вся Грузия должна быть оккупирована Россией

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев поразмышлял о восстановлении границ России, заявив, что Грузия должна быть полностью оккупирована, потому что она "ранее не существовала". Правда, через 10 часов его помощник сказал, что аккаунт Медведева якобы был взломан.

Источник: Медведев у "Вконтакте", Ксения Собчак, которая сохранила скриншот поста

Детали: Свои размышления Медведев почти сразу удалил, однако на данный момент нет ни извинений, ни сообщений о взломе аккаунта.

Прямая речь Медведева: "После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедующих придуманное ими украинство, Русь снова станет единой.

После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются".

Детали: Медведев заявил, что до 1801 года "такой страны, как Грузия, не существовало", и она появилась якобы только в границах Российской империи, поэтому "Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшиеся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".

Замглавы Совета безопасности России вспомнил и о Казахстане, назвав его "искусственным государством" и обвинил в геноциде русских.

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Прямая речь Медведева: "Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет".

Обновлено: Спустя более 10 часов пропагандисты со ссылкой на помощника Медведева заявили, якобы аккаунт был взломан. Медведев в соцсетях так и не опубликовал ни пост-опровержение, ни сообщения о взломе.