Ждал "освобождения от нацистов" и корректировал ракеты россиян: в Николаеве задержали мужчину
Вторник, 2 августа 2022, 11:23
Контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.
Источник: СБУ
Детали: В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений.
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В ходе обыска силовики обнаружили доказательства, что злоумышленник фиксировал и передавал данные.
Ему сообщили о подозрении, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
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