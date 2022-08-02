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Ждал "освобождения от нацистов" и корректировал ракеты россиян: в Николаеве задержали мужчину

Роман ПетренкоВторник, 2 августа 2022, 11:23
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Контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Источник: СБУ

Детали: В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений.

В ходе обыска силовики обнаружили доказательства, что злоумышленник фиксировал и передавал данные.

Ему сообщили о подозрении, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

 
 

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Темы: НиколаеввойнагосизменаРосcия
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