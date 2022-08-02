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Уже более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 11:52
Уже более трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос
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Социологи выяснили, что за 15 последних лет количество граждан России, верящих в то, что Солнце вращается вокруг Земли, выросло до 35%.

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Детали: Сообщается, что этот показатель вырос на 7 процентных пункта, в то же время лишь 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. – 14%, в 2011 г. – 20%).

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По данным опроса, при этом 7% россиян убеждены, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить.

В то, что первобытные люди могли ходить рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин, или 21%. Также 44% россиян из числа опрошенных считают, что продукты из ГМО могут вызвать рак.

Социологи сделали возрастной срез научно осведомленных россиян. В частности, россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование и старше 45 лет, а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек.

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Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует молодежь, активно пользующиеся интернетом, имеющие высшее образование, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.

Темы: опросРосcия
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