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Генсек ООН считает, что мир находится в одном шаге от "ядерного уничтожения"

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 12:59
Антониу Гутерреш, фото Getty Images

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Ядерные угрозы стоят на повестке дня встречи в Нью-Йорке стран, подписавших договор о нераспространении.

Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отделяют мир от ядерного уничтожения "одним лишь недоразумением, одним просчетом", сказал генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерреш сделал комментарии на переговорах в Нью-Йорке, сказав официальным лицам, что это время ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны.

"Пока нам очень везло. Но удача — это не стратегия. Это также не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт", — сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, к которому Кремль прибегает во время полномасштабной войны против Украины.

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Темы: ядерное оружиеООНвойнамир
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