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Испания не будет передавать Украине танки Leopard из-за их неудовлетворительного состояния

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 15:33

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, поскольку они в неудовлетворительном состоянии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно (отправить на войну в Украину), потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии", - заявила Роблес.

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По ее словам, были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.

"Мы не можем их предоставить, потому что это будет представлять риск для людей", – пояснила Роблес.

В июле стало известно, что правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113,  находящихся на вооружении испанской армии.

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Как сообщалось, группа украинских экспертов посетила Испанию, чтобы осмотреть состояние техники и определить уровень необходимости обновления и модернизации. На передачу техники требовались также разрешения Германии и США.

В июне власти Германии уже отвергли предложение Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

До сих пор страны Запада отказывались поставлять Украине танки западного образца. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за опасений вовлечения в войну с Россией страны Запада имели договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия.

Темы: ИспанияУкраинаоружиевойна
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