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Из оккупированного Мариуполя ежедневно выезжают до 100 человек

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 15:49
Фото: Getty Images

Из оккупированного россиянами Мариуполя продолжают эвакуироваться люди.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального марафона

Прямая речь Андрющенко: "Эвакуация идет сейчас… Мы продолжаем фиксировать около 50-100 человек ежедневно, уезжающих из Мариуполя. Желающие есть, сейчас наблюдаем новую волну тех, кто хочет эвакуироваться, поскольку это связано с действиями оккупантов внутри города.

Появились там снова московские кураторы, бывшие уголовные авторитеты мариупольские. Начинается сплошной рэкет. Тот, кто хотел построить новый бизнес в Мариуполе, вынужден оттуда бежать. Мы ожидаем новой волны эвакуации".

Детали: Андрющенко рассказал, что до оккупации в городе проживало около 530 тысяч человек. Сейчас их осталось 120-130 тысяч. Около 70 тысяч из них – это пожилые люди.

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Темы: МариупольвойнаРосcия
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