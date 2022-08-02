Из оккупированного Мариуполя ежедневно выезжают до 100 человек
Из оккупированного россиянами Мариуполя продолжают эвакуироваться люди.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального марафона
Прямая речь Андрющенко: "Эвакуация идет сейчас… Мы продолжаем фиксировать около 50-100 человек ежедневно, уезжающих из Мариуполя. Желающие есть, сейчас наблюдаем новую волну тех, кто хочет эвакуироваться, поскольку это связано с действиями оккупантов внутри города.
Появились там снова московские кураторы, бывшие уголовные авторитеты мариупольские. Начинается сплошной рэкет. Тот, кто хотел построить новый бизнес в Мариуполе, вынужден оттуда бежать. Мы ожидаем новой волны эвакуации".
Детали: Андрющенко рассказал, что до оккупации в городе проживало около 530 тысяч человек. Сейчас их осталось 120-130 тысяч. Около 70 тысяч из них – это пожилые люди.