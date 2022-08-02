Почти по всей Украине звучала воздушная тревога, над Винницей работала ПВО

Во вторник почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 17:41 воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.

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Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что над Винницкой областью работает ПВО – сбили 2 ракеты, которые выпустили оккупанты.

По состоянию на 18.37 объявили об отбое тревоги по всей стране, кроме оккупированной территории.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.