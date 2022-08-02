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Количество деоккупированных населенных пунктов Херсонщины выросло до 53

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 18:13
Фото иллюстративное

Украинские войска освободили от российской оккупации уже 53 населенных пункта в Херсонской области.

Источник: временный глава ОВА Дмитрий Бутрий в эфире национального телемарафона

Прямая речь Бутрия: "На данный момент уже подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены (на Херсонщине – ред.).

Мы даем эту информацию исключительно, когда она согласована с Генеральным штабом, потому что до полного увольнения военные еще предпринимают определенные действия для разминирования".

Детали: Бутрий не указал, о каких именно населенных пунктах идет речь. 1 августа он сообщал, что в Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов.

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Темы: ХерсонРосcияармия
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