Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество деоккупированных населенных пунктов Херсонщины выросло до 53

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 18:13
Количество деоккупированных населенных пунктов Херсонщины выросло до 53
Фото иллюстративное

Украинские войска освободили от российской оккупации уже 53 населенных пункта в Херсонской области.

Источник: временный глава ОВА Дмитрий Бутрий в эфире национального телемарафона

Прямая речь Бутрия: "На данный момент уже подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены (на Херсонщине – ред.).

Реклама:

Мы даем эту информацию исключительно, когда она согласована с Генеральным штабом, потому что до полного увольнения военные еще предпринимают определенные действия для разминирования".

Детали: Бутрий не указал, о каких именно населенных пунктах идет речь. 1 августа он сообщал, что в Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов.

Темы: ХерсонРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
Все новости...
Реклама: