Власти Львовщины: в результате обстрела было 2 взрыва в воинской части

Во Львовской областной военной администрации сообщили, что в результате ракетных обстрелов со стороны России было попадание в военную часть в Червоноградском районе.

Источник: сообщения главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Прямая речь: "К сожалению, попадание, Червоноградский район, военная часть. Два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет были сбиты на подлете силами ПВО".

Детали: Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.

Также там сообщили, что одна ракета попала во Львовской области в зенитно-ракетный комплекс.