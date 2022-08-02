Власти Львовщины: в результате обстрела было 2 взрыва в воинской части
Вторник, 2 августа 2022, 21:18
Во Львовской областной военной администрации сообщили, что в результате ракетных обстрелов со стороны России было попадание в военную часть в Червоноградском районе.
Источник: сообщения главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Прямая речь: "К сожалению, попадание, Червоноградский район, военная часть. Два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет были сбиты на подлете силами ПВО".
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Детали: Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вечером 2 августа Россия выпустила по украинской территории 8 ракет, 7 из них сбила противовоздушная оборона.
Также там сообщили, что одна ракета попала во Львовской области в зенитно-ракетный комплекс.