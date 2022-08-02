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В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 21:37

Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сухогруз RAZONI, загруженный в Одессе, вчера отправился из украинского порта, достиг входа в Черное море из пролива Босфор и стал на якорь в определенном месте прибытия", – говорится в сообщении Минобороны Турции.

Теперь судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные чиновники. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Напомним, утром 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира". 

Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

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Темы: ТурциязерноУкраина
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