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Россияне больше не могут составлять TOEFL

"Европейская правда"Вторник, 2 августа 2022, 23:10

Международный экзамен по английскому языку TOEFL, проведением которого занимается организация ETS, больше не доступен для граждан России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Медиазона".

При регистрации граждан РФ на сайте экзамена появляется сообщение о несоответствии данных пользователей требованиям Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

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ФОТО: МЕДИАЗОНА

На запрос корреспондентки Медиазоны в ETS подтвердили, что гражданам и резидентам России и Северной Кореи запрещаются создавать учетные записи или записываться на экзамен TOEFL.

Отметим, что еще в начале марта на фоне военной агрессии России в Украине в РФ и Беларуси было приостановлено проведение экзаменов ETS и IELTS.

Эти международные системы для оценки знаний английского языка являются наиболее запрашиваемыми языковыми экзаменами в мире, позволяющими иностранным студентам поступать в европейские и североамериканские учебные заведения.

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Темы: Росcия
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