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В Харькове прогремели мощные взрывы

Ольга ГлущенкоСреда, 3 августа 2022, 04:36
В Харькове прогремели мощные взрывы
фото обстрелов Харькова в июле, ГСЧС

Во время воздушной тревоги в городе Харькове произошли два мощных взрыва.

Источник: Общественное. Харьков, Городской голова Харькова Игорь Терехов

Дословно: "В Харькове прогремели два мощных взрыва, в городе и области объявлена воздушная тревога".

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Детали: Кроме того, Telegram-канал опубликовал видео одного из прилетов, попавшего на камеру наблюдения.

Обновлено: Терехов сообщил, что в 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва.

Детали: В одном случае – прилет в Холодногорском районе города.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пожара.

По поводу второго места попадания ГСЧС информацию уточняет.

Обновлено в 5.55. Прямая речь Терехова: "По второму прилету - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе.  Без жертв и пожара. Только разрушения".

Темы: Харьковвзрыввойна
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