В Харькове прогремели мощные взрывы
Во время воздушной тревоги в городе Харькове произошли два мощных взрыва.
Источник: Общественное. Харьков, Городской голова Харькова Игорь Терехов
Дословно: "В Харькове прогремели два мощных взрыва, в городе и области объявлена воздушная тревога".
Детали: Кроме того, Telegram-канал опубликовал видео одного из прилетов, попавшего на камеру наблюдения.
Обновлено: Терехов сообщил, что в 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва.
Детали: В одном случае – прилет в Холодногорском районе города.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пожара.
По поводу второго места попадания ГСЧС информацию уточняет.
Обновлено в 5.55. Прямая речь Терехова: "По второму прилету - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушения".