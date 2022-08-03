В Харькове прогремели мощные взрывы

Во время воздушной тревоги в городе Харькове произошли два мощных взрыва.

Источник: Общественное. Харьков, Городской голова Харькова Игорь Терехов

Дословно: "В Харькове прогремели два мощных взрыва, в городе и области объявлена воздушная тревога".

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Детали: Кроме того, Telegram-канал опубликовал видео одного из прилетов, попавшего на камеру наблюдения.

Обновлено: Терехов сообщил, что в 03:55 и в 03:56 Харьков услышал два взрыва.

Детали: В одном случае – прилет в Холодногорском районе города.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пожара.

По поводу второго места попадания ГСЧС информацию уточняет.

Обновлено в 5.55. Прямая речь Терехова: "По второму прилету - пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушения".