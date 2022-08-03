Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Регионы: ВСУ освободили еще 7 сел Херсонщины, россияне обстреляли церковь на Днепропетровщине

Роман ПетренкоСреда, 3 августа 2022, 09:41
Регионы: ВСУ освободили еще 7 сел Херсонщины, россияне обстреляли церковь на Днепропетровщине

Утром 3 августа российские оккупационные войска обстреляли Харьков и Николаев, а также Днепропетровщину, а на Херсонщине ВСУ освободили еще 7 сел.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Сумщина: утром сегодня – артобстрел Краснопольского общества. Информация о наличии/отсутствии жертв и разрушений уточняется. Вчера за день россияне совершили обстрелы приграничных Эсманьской, Хотинской и Середино-Будской громад области. Без жертв и разрушений.

Реклама:

Черниговщина: ночью - обстрел территории возле села в Новгород-Северском районе. Без жертв и разрушений.

Днепропетровщина: враг обстрелял из артиллерии две громады Криворожского района. В Апостоловской громаде без жертв и разрушений. В Зеленодольской в ​​селе Большая Костромка повреждены детский сад и церковь. Перебита линия электропередач. Село без света. Без пострадавших.

Харьковщина: утром — несколько ударов по Харькову, разрушения получили инфраструктурные и промышленные объекты в Новобаварском и Холодногорском районах. По области обстрелы в Богодуховском и Чугуевском районах. Пострадавших предварительно нет. В Богодуховском районе горели складские помещения фермерского хозяйства, частный дом. В Чугуевском – складское помещение лицея.

ВИДЕО ДНЯ

Луганщина: ночью — 3 минометных обстрела, 6 из РСЗО. За сутки вражеских авиаударов были нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админмеже Луганщины и Донетчины. Россияне проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые вынуждены были отойти.

Донетчина: за сутки обстрелы из танков, минометов, артиллерии, РСЗО "Град" Авдеевка (жилой сектор, гаражный и садовый кооперативы); Бахмут (жилой сектор); Карловка (дачный кооператив); Красногоровка (жилой сектор);

Марьинка (жилой сектор); с. Пески (жилой сектор). Область остается без газа и частично без воды и электричества. Идет обязательная эвакуация населения. За сутки в Донецкой области — 4 погибших, 7 раненых.

Николаевщина: утром Николаев снова подвергся обстрелам. Разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома. Работают спасательные службы. Подробная информация о последствиях уточняется. Николаев также был обстрелян вчера вечером, в результате обстрелов в одном из районов города произошел пожар, также поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома. Подробная информация о последствиях уточняется.

Сегодня утром в результате вражеских обстрелов с. Галициново Галициновской громады ранено одного человека. Вчера вечером — обстрелы деревни Радостный Сад Радсадовской громады, преимущественно годовая аквазона. Пострадавших нет. Также вчера вечером над Николаевщиной были обнаружены и уничтожены четыре вражеских крылатых ракеты типа Х (Х-101, Х-555). Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: на территории области взрывы и обстрелы. Продолжались боевые действия. ВСУ освободили от военных РФ еще семь сел, в настоящее время в области деоккупировано 53 населенных пункта. Более двух месяцев на большей части территории области нет мобильной и Интернет связи. По распоряжению оккупационных властей цены в общественном транспорте выросли вдвое, сложная ситуация в гуманитарной сфере — за неимением медицинского персонала военные РФ завозят своих врачей.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской.

Темы: НиколаевХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: