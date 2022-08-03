Регионы: ВСУ освободили еще 7 сел Херсонщины, россияне обстреляли церковь на Днепропетровщине

Утром 3 августа российские оккупационные войска обстреляли Харьков и Николаев, а также Днепропетровщину, а на Херсонщине ВСУ освободили еще 7 сел.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Сумщина: утром сегодня – артобстрел Краснопольского общества. Информация о наличии/отсутствии жертв и разрушений уточняется. Вчера за день россияне совершили обстрелы приграничных Эсманьской, Хотинской и Середино-Будской громад области. Без жертв и разрушений.

Черниговщина: ночью - обстрел территории возле села в Новгород-Северском районе. Без жертв и разрушений.

Днепропетровщина: враг обстрелял из артиллерии две громады Криворожского района. В Апостоловской громаде без жертв и разрушений. В Зеленодольской в ​​селе Большая Костромка повреждены детский сад и церковь. Перебита линия электропередач. Село без света. Без пострадавших.

Харьковщина: утром — несколько ударов по Харькову, разрушения получили инфраструктурные и промышленные объекты в Новобаварском и Холодногорском районах. По области обстрелы в Богодуховском и Чугуевском районах. Пострадавших предварительно нет. В Богодуховском районе горели складские помещения фермерского хозяйства, частный дом. В Чугуевском – складское помещение лицея.

Луганщина: ночью — 3 минометных обстрела, 6 из РСЗО. За сутки вражеских авиаударов были нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админмеже Луганщины и Донетчины. Россияне проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые вынуждены были отойти.

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Донетчина: за сутки обстрелы из танков, минометов, артиллерии, РСЗО "Град" Авдеевка (жилой сектор, гаражный и садовый кооперативы); Бахмут (жилой сектор); Карловка (дачный кооператив); Красногоровка (жилой сектор);

Марьинка (жилой сектор); с. Пески (жилой сектор). Область остается без газа и частично без воды и электричества. Идет обязательная эвакуация населения. За сутки в Донецкой области — 4 погибших, 7 раненых.

Николаевщина: утром Николаев снова подвергся обстрелам. Разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома. Работают спасательные службы. Подробная информация о последствиях уточняется. Николаев также был обстрелян вчера вечером, в результате обстрелов в одном из районов города произошел пожар, также поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома. Подробная информация о последствиях уточняется.

Сегодня утром в результате вражеских обстрелов с. Галициново Галициновской громады ранено одного человека. Вчера вечером — обстрелы деревни Радостный Сад Радсадовской громады, преимущественно годовая аквазона. Пострадавших нет. Также вчера вечером над Николаевщиной были обнаружены и уничтожены четыре вражеских крылатых ракеты типа Х (Х-101, Х-555). Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: на территории области взрывы и обстрелы. Продолжались боевые действия. ВСУ освободили от военных РФ еще семь сел, в настоящее время в области деоккупировано 53 населенных пункта. Более двух месяцев на большей части территории области нет мобильной и Интернет связи. По распоряжению оккупационных властей цены в общественном транспорте выросли вдвое, сложная ситуация в гуманитарной сфере — за неимением медицинского персонала военные РФ завозят своих врачей.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской.