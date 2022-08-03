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Шредер после встречи с Путиным заявил, что тот настроен на переговоры с Украиной

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 11:12
Шредер после встречи с Путиным заявил, что тот настроен на переговоры с Украиной
Getty Images

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что российский президент Владимир Путин открыт к дипломатическому урегулированию с Украиной.

Об этом бывший канцлер сказал в интервью Stern и RTL/ntv, сообщает "Европейская правда".

Шредер подтвердил, что встречался с Путиным на прошлой неделе.

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"Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, поскольку они участвовали в переговорах по поставкам зерна. Пока это очень полезно. Первым успехом является соглашение о зерне, возможно, можно будет медленно расширить его до прекращения огня", - заявил он.

Шредер также высказался за посредническую роль Германии в урегулировании. По его мнению, сейчас они делают недостаточно.

"Конечно, Германия и федеральное правительство несут особую ответственность, особенно вместе с Францией. У меня такое впечатление, что сейчас делается недостаточно, потому что ясно одно: без переговоров ничего не получится", - отметил экс-канцлер.

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На прошлой неделе стало известно, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в "отпуск" в Москву.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков тогда не исключил встречи бывшего канцлера Германии с президентом РФ.

Бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковал Путина. Эта позиция вызывала резкую критику со стороны всего политического спектра Германии.

Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.

Темы: ПутинУкраинапереговоры
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