Шредер считает абсурдной идею возвращения Украиной Крыма военным путем

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал войну в Украине "ошибкой российского правительства", но подчеркнул, что для урегулирования нужны уступки обеих сторон.

Об этом бывший канцлер сказал в интервью Stern и RTL/ntv, сообщает "Европейская правда".

"Если вы посмотрите на действительно актуальные проблемы, они решаемы. Во-первых, Крым: идея о том, что президент Украины Зеленский забирает Крым военным путем, абсурдна", - сказал Шредер, отметив, что за исключением татарского меньшинства этот регион является якобы российским.

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"Кто всерьез верит, что российский президент может когда-нибудь снова отказаться от Крыма?" – отметил он.

По мнению экс-канцлера, решение вопроса Крыма требует времени, "возможно, не 99 лет, как в Гонконге, но в следующем поколении".

"Во-вторых, членство Украины в НАТО – к счастью, кто помешал этому на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский сказал, что есть альтернатива, например вооруженный нейтралитет Украины, без членства в НАТО, как Австрия", – сказал Шредер.

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Урегулирование ситуации вокруг Донбасса в его глазах выглядит более сложным.

"Минское соглашение предусматривает, что Донбасс должен остаться в составе украинского государства, но при этом российское меньшинство будет иметь больше прав. Но украинцы даже отменили двуязычие на Донбассе. Для этого нужно будет найти решение, основанное на модели швейцарского кантона", - сказал Шредер.

По его мнению, основной вопрос состоит в том, есть ли желание вообще завершить конфликт.

"Тогда должны быть уступки с обеих сторон. И было бы большой ошибкой унижать возможные уступки Украины как "продиктованный Россией мир", - отметил Шредер, не указав при этом на какие уступки могла бы пойти Россия.

"То, что я очертил, было бы одним из способов прекращения конфликта. Но нельзя сделать это как частное лицо, даже если у вас есть та или иная возможность поделиться несколькими мыслями с причастными людьми. Вот почему я считаю хорошим, что президент Турции Эрдоган пытался быть посредником. Но без одобрения Вашингтона это не сработает", - заявил он.

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что российский президент Владимир Путин открыт для дипломатического урегулирования с Украиной.