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Дания избавится зависимости от российского газа позже, чем планировала

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 21:39

Самое крупное газовое месторождение Дании Tyra может быть введено в эксплуатацию не раньше конца 2023 или начала 2024 года, то есть на девять месяцев позже запланированного срока – именно за его счет страна хотела быстро избавиться от зависимости от газа из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский канал TV2.

Как сообщила компания TotalEnergies, которая должна разрабатывать месторождение, причиной задержки стала ситуация с COVID-19, из-за которой стало труднее получить работников и материалы из Индонезии.

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"Мы вполне серьезно воспринимаем энергетический кризис в Дании. Поэтому мы мобилизуем значительные дополнительные ресурсы из-за рубежа, чтобы как можно быстрее компенсировать произошедшую задержку и начать разработку Tyra", – заявил директор TotalEnergies Мартин Руне Педерсен.

Месторождение Tyra обеспечивало 90% потребностей Дании в газе до его закрытия в 2019 году. Тогда морское дно просело, и пришлось дополнительно укрепить основания восьми морских платформ. Ожидается, что по завершении работ Tyra будет давать 2,8 миллиарда кубометров газа.

В 2021 году Дания потребила 2,15 млрд кубометров газа, что соответствует 0,4% всего газа, потребленного Европейским Союзом.

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Как сообщалось, Европейская комиссия заявила, что страны-члены ЕС должны сократить потребление газа на 15% с августа по март. Поначалу цель будет добровольной, но станет обязательной, если Еврокомиссия объявит чрезвычайную ситуацию. Отдельные страны ЕС выразили оппозицию плану Еврокомиссии.

В то же время, Европейский Союз планирует увеличить поставки газа из Нигерии, готовясь к возможным сокращениям поставок из России.

Темы: ДаниягазРосcиявойна
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