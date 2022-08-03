"Просто отвратительно": Зеленский – о поездке Шредера в Москву

Президент Владимир Зеленский назвал отвратительным поведение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, недавно ездившего в Россию, а по возвращении заявившего, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в вечернем обращении в среду.

"Вообще это просто противно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", – сказал глава государства, не называя Шредера по имени.

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер в среду заявил, что российский президент Владимир Путин открыт для дипломатического урегулирования с Украиной. Шредер встречался с Путиным на прошлой неделе в Москве.

"Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте... Первым успехом является соглашение о зерне, возможно, можно будет медленно расширить его до прекращения огня" , – сказал экс-канцлер.

В то же время глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала заявления Шредера, заявив, что в глазах Путина урегулирование означает контроль России над восточной Украиной.

Он также назвал войну в Украине "ошибкой российского правительства", но подчеркнул, что для урегулирования нужны уступки обеих сторон, заявив об абсурдности возвращения Крыма военным путем.