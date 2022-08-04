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Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 01:56
Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага – командование Юг
иллюстративное фото Armyinform

Украинские защитники на южных рубежах нанесли удары по вражеским опорным пунктам в районах Благодатного и Правдиного.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны. С целью недопущения наступления наших войск и восстановления утраченного положения наращивает состав группировки на Криворожском направлении за счет опрокидывания подразделений 35-й армии Восточного военного округа".

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Детали: Мобилизовав силы в роту с применением бронированной техники, пытался вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка – Андреевка и Сухой Ставок – Белая Криница. В попытке восстановить утраченное положение успеха не имел, ретировался.

Вместо этого активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал позиции ВСУ. Потерь нет.

Днем южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач.

ВИДЕО ДНЯ

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены следующие потери врага: 31 захватчик, танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", 2 миномета, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик.

Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота россиян.

"Полный объем вражеских потерь доразведывается", – говорится в сообщении.

Темы: Вооруженные силывойна
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