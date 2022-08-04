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Россия использует ЗАЭС для запугивания и ослабления военной поддержки Украины – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 августа 2022, 06:34
Россия использует ЗАЭС для запугивания и ослабления военной поддержки Украины – ISW
ОККУПАНТЫ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС 1 МАЯ 2022 ГОДА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Российские войска используют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре, чтобы усилить страх ядерной катастрофы и снизить унизить желание Запада оказывать военную поддержку Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики предполагают, что россияне манипулируют захваченной ЗАЭС и для запугиваний и для того, чтобы Украине снизили поставки оружия.

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В материале института говорится также, что Кремль, по всей вероятности, продолжает пытаться усилить свои отношения с Тегераном, чтобы получить беспилотники для использования в Украине.

ISW отмечает, что в последние дни российские войска добились ограниченных успехов вокруг Бахмута и Авдеевки.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

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  • Российские войска, вероятно, используют украинскую Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, пытаясь таким образом снизить желание западных государств оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению.
  • Российские войска, вероятно, подожгли тюремный комплекс, где содержали украинских военнопленных в оккупированной Донецкой области, но обвинили Украину в якобы высокоточном ударе с использованием западного военного оборудования, что, вероятно, усугубит нерешительность США по продолжению предоставления Украине HIMARS.
  • Москва, по всей вероятности, продолжает пытаться усилить свои отношения с Тегераном, чтобы обеспечить беспилотники для использования в Украине.
  • Захватчики совершили ограниченную наземную атаку северо-западнее Славянска и продолжили наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока.
  • Российские войска предпочитают фронтальное наступление на Авдеевку и не смогли закрепиться в Песках.
  • Сообщается, что российские войска формируют ударную группировку для предотвращения контрнаступления украинских войск на севере Херсона или контратаки против них.
  • Российские оккупационные власти могут разрешить как личное, так и онлайн-голосование на будущих псевдореферендумах по присоединению оккупированных украинских территорий к России, что позволит России откровеннее фальсифицировать выборы.

Темы: войнаЗАЭСРосcия
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