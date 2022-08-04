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Оккупанты принудительно призывают мужчин из оккупированных городов, забирают даже шахтеров – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 4 августа 2022, 08:49
Последствия российских обстрелов в Луганской области. ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты несут значительные потери и пополняют свои силы за счет мужчин из недавно оккупированных населенных пунктов – на фронт забирают даже шахтеров.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Оккупанты не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета РФ. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают.

На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров".

Детали: Гайдай отметил, что людей направляют в военкоматы против воли, поэтому эйфория "асвабаждения" в недавно захваченных городах и селах быстро прошла.

По данным главы ОВА, только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 мужчин. Ими оккупанты пополняют, в частности, составы штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают. 

 
Последствия российских обстрелов в Луганской области
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские захватчики каждый день пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий.

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Только за минувшие сутки враг выпустил 3 ракеты, 5 раз применял ствольную артиллерию и еще 5 – реактивную. Атаки врага поддерживались минометными и танковыми обстрелами. 

 
Последствия российских обстрелов в Луганской области
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

Восемь населенных пунктов россияне бомбили из воздуха.

При этом, по словам Гайдая, 3 августа россияне были вынуждены отступить со значительными потерями на 14 участках.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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