Оккупанты принудительно призывают мужчин из оккупированных городов, забирают даже шахтеров – Гайдай
Российские оккупанты несут значительные потери и пополняют свои силы за счет мужчин из недавно оккупированных населенных пунктов – на фронт забирают даже шахтеров.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Оккупанты не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны в будущем, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета РФ. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают.
На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров".
Детали: Гайдай отметил, что людей направляют в военкоматы против воли, поэтому эйфория "асвабаждения" в недавно захваченных городах и селах быстро прошла.
По данным главы ОВА, только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 мужчин. Ими оккупанты пополняют, в частности, составы штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают.
Российские захватчики каждый день пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий.
Только за минувшие сутки враг выпустил 3 ракеты, 5 раз применял ствольную артиллерию и еще 5 – реактивную. Атаки врага поддерживались минометными и танковыми обстрелами.
Восемь населенных пунктов россияне бомбили из воздуха.
При этом, по словам Гайдая, 3 августа россияне были вынуждены отступить со значительными потерями на 14 участках.