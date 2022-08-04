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Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро

Ирина БалачукЧетверг, 4 августа 2022, 10:44
Леонид Кучма. Фото с Facebook пресс-секретаря второго президента Дарки Олифер

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что война в Украине быстро не закончится, а на ход и продолжительность кровавого конфликта будут влиять ряд факторов – от успешного контрнаступления ВСУ на Юг и освобождения Херсона до приближения холодов, политических кризисов и выборов на Западе.

Источник: Кучма в интервью BBC

Прямая речь Кучмы: "Прежде всего – не нужно рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна бороться и решить все на поле боя…

Не думаю, что война скоро закончится. То, как Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям – оружие, свидетельствует о том, что он все еще хочет выгрызть некую "победу"".

Детали: По словам Кучмы, в цивилизованном мире в конфликтах обычно пытаются искать решение win-win – когда в той или иной степени побеждают все, и нет проигравших "вчистую", но это не случай Украины и России.

Второй президент считает, что президент РФ Владимир Путин принес столько горя, разрушений и ужасов в Украину, что компромиссы стали невозможны – и в этой войне победитель может быть только один. Кучма верит, что победит Украина.

Он добавил, что сейчас каждая из сторон рассчитывает на собственное усиление: Украина – увеличение поставок западного оружия, а Россия – на дальнейшую мобилизацию и переход экономики на военные рельсы.

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Также на ход и продолжительность войны будет влиять результат анонсированного контрнаступления ВСУ на Юг и освобождение Херсона, приближение холодного периода без поставок российского газа, перспектива политических кризисов и выборов на Западе, а также "неготовность "рядового европейца" драматически терять в уровне комфорта и благосостояния".

Кучма добавил, что не верит, что Россия может применить стратегическое ядерное оружие, потому что это означает "гарантированное взаимное уничтожение" для обеих сторон, которые друг против друга применят ядерное оружие (Кучма говорит о России и США – ред.). По мнению второго президента Украины, Путин не самоубийца.

В то же время, Кучма не исключает, что Кремль может применить тактическое ядерное оружие.

На вопрос, стоит ли мир на пороге Третьей мировой и может ли Россия напасть на Литву или Польшу, Кучма ответил: "Когда Гитлер напал на Польшу, никто еще не знал, что это уже идет мировая война. В зависимости от того, как Украина отразит агрессию – либо Третьей мировой удастся избежать, либо она уже идет. Если мы устоим – Путин дальше не пойдет. Если нет – боюсь, что "продолжение следует". Но мы устоим".

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Темы: КучмаРосcиявойна
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