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Беларусь отправляет военных на учения в Россию

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:02
Беларусь отправляет военных на учения в Россию
Фото иллюстративное, "Белта"

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в российских учениях "Восток-2022" примут участие более 250 белорусских военных.

Источник: белорусское провластное агентство "Белта"

Детали: Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ с 30 августа по 5 сентября.

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Руководить учениями будет начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

Сообщается, что во время учений "будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе".

Что предшествовало: 21 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины.

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Темы: БеларусьРосcия
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