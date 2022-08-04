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Еврокомиссар: Украинские дети, поехавшие в ЕС, должны идти в школу страны пребывания

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:39

Европейские правила предусматривают, что украинские дети из семей, получивших временную защиту в ЕС, должны с началом учебного года идти в школу в той стране, где поселились.

Об этом в интервью ЕвроПравде рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

На вопрос о том, имеют ли украинские школьники в ЕС выбор между дистанционным обучением в собственной украинской школе и обучением в той стране, где поселились, еврокомиссар ответила, что идти в школу - обязательно.

"Дети должны ходить в школу. Это очень важно. Я считаю это нашей обязанностью – сделать для них жизнь нормальной, насколько это возможно. Школа – это именно то. Там дети должны встречаться с одноклассниками, должны играть, быть социализированными, и они должны учиться - это инвестиция в будущее ребенка, поэтому те украинцы, кто решат оставаться в стране ЕС, должны поступить в школу в этой стране... Или есть другой вариант - вам нужно возвращаться домой в Украину и идти в школу в Украине", - объяснила Йоханссон.

Она отметила, что, хотя для многих стран это вызов, проблемы постепенно решаются, а первые украинские дети начали ходить в школу уже с конца предыдущего учебного года.

"Сейчас мы видим, что есть люди, которые в неопределенности ждут, что будет дальше. Летом еще можно ждать и решать. Но когда школьный год начнется – детям нужно будет идти в школу", - добавила еврокомиссар.

Илва Йоханссон также рассказала, что украинки с временной защитой, по замыслу Еврокомиссии, имеют право ездить домой в Украину и после этого снова возвращаться в ЕС - как на короткое, так и длительное время, но во втором случае должны сниматься с регистрации.

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Полное интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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Темы: ЕСУкраинадети
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