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В Еврокомиссии не видят риска приостановления безвиза с Украиной из-за войны

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:42

В Еврокомиссии не видят риска приостановки безвизового режима с Украиной из-за вызовов, созданных полномасштабной войной.

Об этом в интервью ЕвроПравде рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Еврокомиссара спросили, есть ли угроза приостановления безвиза, поскольку из-за войны Украина, возможно, уже достигла нескольких индикаторов, позволяющих поднять вопрос о приостановлении.

"Я не вижу риска остановки действия безвиза вообще! Более того, мы уже имеем единодушное решение Совета ЕС о том, что Украина становится государством-кандидатом. Мы помогаем Украине на пути к вступлению в ЕС, и не вижу риска того, что в результате войны появятся какие-либо угрозы визовой либерализации для Украины", - ответила Йоханссон.

Она подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки домой в Украину имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту, а документы, выданные некоторыми странами, оказывались недостаточными для пограничников и путешествий внутри ЕС.

По ее словам, ЕК настроена решить эти проблемы и сейчас собирает информацию, а в целом правила предусматривают, что украинцы имеют право и на короткие и длительные поездки домой с возможностью вернуться назад.

Полное интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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Напомним, Илва Йоханссон 2 августа приезжала в Киев, главной целью визита было обсудить вопросы и проблемы украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза.

Детальнее на эту тему - в статье Сложности еврозащиты: какие проблемы ждут украинок, спасающихся от войны в ЕС.

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Темы: ЕСбезвизУкраинаЕврокомиссия
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