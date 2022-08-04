Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Еврокомиссии не видят риска приостановления безвиза с Украиной из-за войны

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:42

В Еврокомиссии не видят риска приостановки безвизового режима с Украиной из-за вызовов, созданных полномасштабной войной.

Об этом в интервью ЕвроПравде рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Еврокомиссара спросили, есть ли угроза приостановления безвиза, поскольку из-за войны Украина, возможно, уже достигла нескольких индикаторов, позволяющих поднять вопрос о приостановлении.

Реклама:

"Я не вижу риска остановки действия безвиза вообще! Более того, мы уже имеем единодушное решение Совета ЕС о том, что Украина становится государством-кандидатом. Мы помогаем Украине на пути к вступлению в ЕС, и не вижу риска того, что в результате войны появятся какие-либо угрозы визовой либерализации для Украины", - ответила Йоханссон.

Она подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки домой в Украину имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту, а документы, выданные некоторыми странами, оказывались недостаточными для пограничников и путешествий внутри ЕС.

По ее словам, ЕК настроена решить эти проблемы и сейчас собирает информацию, а в целом правила предусматривают, что украинцы имеют право и на короткие и длительные поездки домой с возможностью вернуться назад.

ВИДЕО ДНЯ

Полное интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Напомним, Илва Йоханссон 2 августа приезжала в Киев, главной целью визита было обсудить вопросы и проблемы украинцев, получивших временную защиту в странах Евросоюза.

Детальнее на эту тему - в статье Сложности еврозащиты: какие проблемы ждут украинок, спасающихся от войны в ЕС.

Темы: ЕСбезвизУкраинаЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ЕС
ЕС рассмотрит предложения, чтобы ускорить поставки артиснарядов Украине – Боррель
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: