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Новая волна "минирований": в городах Украины эвакуируют людей с вокзалов и рынков

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 13:36
Новая волна минирований: в городах Украины эвакуируют людей с вокзалов и рынков
Автовокзал, Полиция г. Ровно

В Тернополе, Виннице, Ровно, Хмельницком и Кропивницком сообщают о "заминировании" вокзалов и рынков.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram, полиция города Ровно в Facebook, полиция Черкасс в Facebook, издание Vinbazar со ссылкой на заявление полиции Винницкой области, журналист Андрей Цаплиенко в Telegram

Детали: В Тернополе ищут взрывчатку в помещениях железнодорожного вокзала и Центрального универмага. Людей оттуда эвакуировали

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"Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке", - заявил мэр города.

В Ровно полицейские проверяют информацию о заминировании нескольких объектов железнодорожного, автовокзала и на улице недалеко от продуктового рынка. По информации СМИ, в Виннице есть сообщения о минировании на центральном рынке. Также взрывчатку ищут на железнодорожном и западном автовокзалах.

По информации СМИ, правоохранители Хмельницкого также получили сообщения о заминировании автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала. В Кропивницком взрывчатку ищут на Центральном автовокзале.

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В Черкассах проверяют информацию о заминировании железнодорожного вокзала, автовокзала и почты на улице Хоменко.

Обновлено: информация о "заминировании" в Тернополе не подтвердилась, как сообщил мэр города.

Темы: минирование
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