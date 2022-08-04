Новая волна "минирований": в городах Украины эвакуируют людей с вокзалов и рынков

В Тернополе, Виннице, Ровно, Хмельницком и Кропивницком сообщают о "заминировании" вокзалов и рынков.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram, полиция города Ровно в Facebook, полиция Черкасс в Facebook, издание Vinbazar со ссылкой на заявление полиции Винницкой области, журналист Андрей Цаплиенко в Telegram

Детали: В Тернополе ищут взрывчатку в помещениях железнодорожного вокзала и Центрального универмага. Людей оттуда эвакуировали

Реклама:

"Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке", - заявил мэр города.

В Ровно полицейские проверяют информацию о заминировании нескольких объектов железнодорожного, автовокзала и на улице недалеко от продуктового рынка. По информации СМИ, в Виннице есть сообщения о минировании на центральном рынке. Также взрывчатку ищут на железнодорожном и западном автовокзалах.

По информации СМИ, правоохранители Хмельницкого также получили сообщения о заминировании автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала. В Кропивницком взрывчатку ищут на Центральном автовокзале.

ВИДЕО ДНЯ

В Черкассах проверяют информацию о заминировании железнодорожного вокзала, автовокзала и почты на улице Хоменко.

Обновлено: информация о "заминировании" в Тернополе не подтвердилась, как сообщил мэр города.