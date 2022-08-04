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Оккупанты запустили по Одесчине ракету "Оникс": она разорвалась в воздухе

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 14:32
Оккупанты запустили по Одесчине ракету Оникс: она разорвалась в воздухе
скриншот

Этой ночью оккупанты выпустили по Одесской области ракету "Оникс", она не долетела до земли и разорвалась в воздухе.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "По Одесчине с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше".

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Детали: Также сообщается, что 11 единиц корабельно-катерного состава флота оккупантов в Черном море продолжают маневры на расстоянии ракетной недосягаемости вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. Кроме того, 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" и 3 больших десантных корабля держатся наготове.

Темы: войнаОдесская область
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