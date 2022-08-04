Amnesty International заявила, что ВСУ подвергают опасности мирное население, Украина возразила

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, которые сдерживают российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в школах и больницах, в Офисе президента на это ответили, что жизни украинцев угрожает только армия России.

Источник: доклад Amnesty International, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно Amnesty International: "Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура".

Детали: Сообщается, что с апреля по июль эксперты правозащитной организации осматривали места российских ударов в Харьковской и Николаевской областях и на Донбассе – они опрашивали выживших и свидетелей и изучали спутниковые снимки.

Отмечается, что в ходе этого анализа правозащитники обнаружили доказательства того, что "украинские силы наносили удары из жилых районов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах регионов".

Согласно докладу Amnesty International, "большинство жилых районов, где располагались солдаты, находились в нескольких милях от линии фронта, и существовали реальные альтернативы, которые не подвергали бы опасности мирных жителей, например, военные базы, густые леса или другие постройки, расположенные дальше от жилых районов".

При этом в Amnesty International заявила, что им неизвестно, чтобы в задокументированных случаях военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.

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Правозащитная организация отметила, что в 22 из 29 посещенных ею на Донбассе и в Николаевской области школ размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.

Прямая речь генерального секретаря Amnesty International Аньесы Каламары: "Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Военные никогда не должны использовать больницы для участия в боевых действиях и должны использовать школы или гражданские дома только в крайнем случае, когда нет альтернатив.

Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные".

Детали: При этом правозащитники подчеркнули, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки.

В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International являются не чем иным, как участием в дискредитационной кампании России против Украины.

Прямая речь Подоляка: "Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде".

Детали: Представитель ОП подчеркнул, что "единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, – это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид".

Подоляк подчеркнул, что украинские защитники защищают свой народ и семьи.

"Жизнь людей для Украины – безусловный приоритет, именно поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов", – подытожил Подоляк.

Кулеба в свою очередь заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.

Прямая речь Кулебы: "Такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, между страной, которая тысячами уничтожает гражданское население и целые города, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ и целый континент от этого нашествия.

Прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодня Россия".