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Amnesty International заявила, что ВСУ подвергают опасности мирное население, Украина возразила

Ирина БалачукЧетверг, 4 августа 2022, 14:49
Amnesty International заявила, что ВСУ подвергают опасности мирное население, Украина возразила
Фото gettyimages

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, которые сдерживают российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в школах и больницах, в Офисе президента на это ответили, что жизни украинцев угрожает только армия России.

Источник: доклад Amnesty International, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно Amnesty International: "Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура".

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Детали: Сообщается, что с апреля по июль эксперты правозащитной организации осматривали места российских ударов в Харьковской и Николаевской областях и на Донбассе – они опрашивали выживших и свидетелей и изучали спутниковые снимки.

Отмечается, что в ходе этого анализа правозащитники обнаружили доказательства того, что "украинские силы наносили удары из жилых районов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах регионов".

Согласно докладу Amnesty International, "большинство жилых районов, где располагались солдаты, находились в нескольких милях от линии фронта, и существовали реальные альтернативы, которые не подвергали бы опасности мирных жителей, например, военные базы, густые леса или другие постройки, расположенные дальше от жилых районов".

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При этом в Amnesty International заявила, что им неизвестно, чтобы в задокументированных случаях военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.

Правозащитная организация отметила, что в 22 из 29 посещенных ею на Донбассе и в Николаевской области школ размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.  

Прямая речь генерального секретаря Amnesty International Аньесы Каламары: "Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Военные никогда не должны использовать больницы для участия в боевых действиях и должны использовать школы или гражданские дома только в крайнем случае, когда нет альтернатив.

Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные".

Детали: При этом правозащитники подчеркнули, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки.  

В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International являются не чем иным, как участием в дискредитационной кампании России против Украины.

Прямая речь Подоляка: "Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде".

Детали: Представитель ОП подчеркнул, что "единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, – это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид".

Подоляк подчеркнул, что украинские защитники защищают свой народ и семьи.

"Жизнь людей для Украины – безусловный приоритет, именно поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов", – подытожил Подоляк.

Кулеба в свою очередь заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.

Прямая речь Кулебы: "Такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, между страной, которая тысячами уничтожает гражданское население и целые города, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ и целый континент от этого нашествия.

Прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодня Россия".

Темы: УкраинавойнаВооруженные силы
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