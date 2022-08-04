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Первый вертолет купили на деньги UNITED24

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 15:55
Первый вертолет купили на деньги UNITED24
фото из Telegram Федорова

На средства, собранные через платформу UNITED24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1.

Источник: United24, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Детали: Отмечается, что стоимость вертолета 23,4 млн грн.

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Он предназначен преимущественно для эвакуации тяжелораненых с поля боя.

Ми-2АМ-1 производят в Украине, что облегчает поставку и сервисное обслуживание, а военные смогут получить транспорт в ближайшее время.

Справка: Модель является многоцелевым воздушным транспортом, который используют преимущественно для эвакуации раненых с поля боя.

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Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч, что позволяет вовремя добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критическая.

Темы: Вооруженные силывойна
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