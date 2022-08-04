Руководитель Amnesty International о критике отчета организации: "Это не изменит фактов"
Четверг, 4 августа 2022, 21:55
Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Агнесс Каламар заявила, что критика их отчетов "не ослабит беспристрастность" организации.
Источник: сообщение Каламар в Твиттер
Детали: Она заявила, что сейчас толпы украинских и российских троллей атакуют в соцсетях Amnesty International. Каламар считает, что это "пропаганда войны" и "дезинформация".
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Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022
Прямая речь Каламар: "Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов".
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Что этому предшествовало:
- 4 августа правозащитная организация Amnesty Internationalзаявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
- В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
- Также в Amnesty International заявили, что им неизвестно о задокументированных случаях, когда бы военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.