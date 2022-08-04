Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель Amnesty International о критике отчета организации: "Это не изменит фактов"

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 21:55
Фото: Gettyimages

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Агнесс Каламар заявила, что критика их отчетов "не ослабит беспристрастность" организации.

Источник: сообщение Каламар в Твиттер

Детали: Она заявила, что сейчас толпы украинских и российских троллей атакуют в соцсетях Amnesty International. Каламар считает, что это "пропаганда войны" и "дезинформация".

Прямая речь Каламар: "Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 августа правозащитная организация Amnesty Internationalзаявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
  • В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
  • Также в Amnesty International заявили, что им неизвестно о задокументированных случаях, когда бы военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнапропаганда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне предстанут перед трудным выбором, если Украина надавит на Изюм

Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ

Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

"Газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС – СМИ

Все новости...
война
В пятницу из украинских портов выйдут еще три судна с зерном
Скандал из Amnesty International и обстрел Торецка. Главное за 162 день войны
Украинский офис Amnesty не участвовал в подготовке скандального отчета о ВСУ
Последние новости
08:56
Россия будет следить за Украиной из спутника, который запустит для Ирана – WP
08:55
Из портов Одесщины вышел первый караван с украинским зерном
08:48
Китай вызвал послов европейских государств из-за заявления G7 по Тайваню
08:38
ВСУ отбили 4 атаки врага в Луганской области - Гайдай
08:25
обновленоРоссияне ударили ракетами возле Запорожья, повреждено оборудование
08:12
Госсекретарь США призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня
08:07
Донетчина: оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей, 9 ранены
07:43
Днепропетровщина: россияне выпустили 40 снарядов по Никополю
07:19
В Николаеве мощные взрывы – мэр
07:10
Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях – сводка Генштаба
Все новости...