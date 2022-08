Руководитель Amnesty International о критике отчета организации: "Это не изменит фактов"

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Агнесс Каламар заявила, что критика их отчетов "не ослабит беспристрастность" организации.

Источник: сообщение Каламар в Твиттер

Детали: Она заявила, что сейчас толпы украинских и российских троллей атакуют в соцсетях Amnesty International. Каламар считает, что это "пропаганда войны" и "дезинформация".

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p