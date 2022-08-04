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Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие

Алена МазуренкоЧетверг, 4 августа 2022, 23:03
Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С ТГ СИНЕГУБОВА

Российские оккупанты вечером 4 августа обстреляли Харьков, есть информация о трех пострадавших.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, мэр Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших".

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Детали: По словам Синегубова, все 3 пострадавших госпитализированы в медучреждение: 2 мужчины и 1 женщина. Раненые нуждаются в оперативных вмешательствах.

Терехов сообщил об артиллерийских прилетах в Салтовском и Индустриальном районах.

Прямая речь Терехова: "Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Около одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием прилетевшей головки подарка".

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Терехов добавил, что один человек на Полях пострадал – его забрала скорая.

Повреждена инфраструктура одного из жилых домов.

Власти области призвали граждан оставаться в укрытиях и быть максимально осторожными.

Более подробную информацию обещали сообщить позже.

Темы: Харьковобстрел
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