Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Херсоне

Анастасия КалатурПятница, 5 августа 2022, 02:15
фото:getty

ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревце.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, из вражеских рядов вычеркнуто 39 россиян, четыре зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационная станция ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", девять единиц бронированной и автомобильной техники.

В то же время уточняется, что окончательные потери врага доразведываются.

Наши штурмовики атаковали два очага вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине. Также наши подразделения плотно атаковали российскую систему ПВО и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаХерсон
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоБелорусских военных отправили тренироваться в Казахстан

Бизнесмен Кауфман не смог выехать из Украины, помешало ГБР - источники

Россия будет следить за Украиной из спутника, который запустит для Ирана – WP

фото, видеоИз портов Одесщины вышел первый караван с украинским зерном

ISW: Россияне предстанут перед трудным выбором, если Украина надавит на Изюм

Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ

Все новости...
война
Донетчина: россияне за сутки убили 7 мирных жителей, 9 ранены
В Николаеве мощные взрывы – мэр
Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях – сводка Генштаба
Последние новости
13:14
Посол Британии отреагировала на скандальный отчет Amnesty International по обвинению ВСУ
13:00
Опрос: более половины украинцев являются верующими ПЦУ, только 4% – УПЦ МП
12:55
Половина из топ-10 российских олигархов до сих пор не под санкциями – исследование
12:53
фотоБелорусский суд признал "экстремистскими" стикеры с Лукашенко
12:30
В Стамбуле проверили первое судно, следующее по "зерновому коридору" в Украину
12:15
В Мариуполе возросла смертность, в больницах умирает каждый четвертый – мэрия
12:14
УЗ запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay
12:13
видеоКим закрывает Николаев на 2 дня
12:10
В Казахстане хотят ввести отдельные цены на дизель для иностранцев
12:04
скриншотыКоллаборант призывал врага ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове - СБУ
Все новости...