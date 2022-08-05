ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Херсоне

ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревце.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, из вражеских рядов вычеркнуто 39 россиян, четыре зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационная станция ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василек", девять единиц бронированной и автомобильной техники.

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В то же время уточняется, что окончательные потери врага доразведываются.

Наши штурмовики атаковали два очага вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине. Также наши подразделения плотно атаковали российскую систему ПВО и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.