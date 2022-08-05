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Россияне ударили ракетами возле Запорожья, повреждено оборудование

Анастасия Калатур, Катерина ТищенкоПятница, 5 августа 2022, 08:25
Россияне ударили ракетами возле Запорожья, повреждено оборудование
иллюстративное ФОТО: GETTY

Россияне нанесли удар ракетами рядом с Запорожьем, пострадавших нет.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух, и.о городского головы Запорожья Анатолий Куртев в Telegram

Дословно: "Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации, жертв нет".

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Детали: Позже и.о городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в ночь на пятницу оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья.

Дословно Куртев: "В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование.

К счастью, пострадавших нет".

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Темы: Запорожьевойна
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