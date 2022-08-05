Россияне ударили ракетами возле Запорожья, повреждено оборудование
Пятница, 5 августа 2022, 08:25
Россияне нанесли удар ракетами рядом с Запорожьем, пострадавших нет.
Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух, и.о городского головы Запорожья Анатолий Куртев в Telegram
Дословно: "Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации, жертв нет".
Детали: Позже и.о городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в ночь на пятницу оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья.
Дословно Куртев: "В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование.
К счастью, пострадавших нет".