ISW: Россияне предстанут перед трудным выбором, если Украина надавит на Изюм

Если Украина сможет сильно надавить на Изюм, продолжая контрнаступление на Херсонщине, то россияне предстанут перед тяжелым выбором – им придется либо отойти со своих западных позиций вокруг Изюма, либо использовать больше личного состава и техники.

Источник: Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Серьезность дилеммы, стоящей перед российским высшим командованием, вероятно, зависит от способности Украины проводить масштабные контрследующие операции одновременно на нескольких направлениях. Если Украина сможет сильно нажать на Изюм, продолжая переход в контрнаступление в Херсоне, то российские войска предстанут перед трудным выбором Им, вероятно, придется решить либо отказаться от своих западных позиций вокруг Изюма в пользу защиты своих наземных коммуникаций (GLOC) дальше на север и восток, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта".

Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW:

Россияне попытались продвинуться северо-западнее Изюма и продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута. Так они продолжали попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.

ВСУ провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов.

Российские войска продолжали переброску техники и личного состава к северо-востоку Херсонской и западу Запорожской областей.

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступательные операции.

ISW добавляет карты боевых действий:

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