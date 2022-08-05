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Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 5 августа 2022, 07:10
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Россияне проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 часов

Дословно: "На Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка".

Детали: На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Довгенького и Большой Камышевахи.

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На Харьковском направлении враг производил огневое поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщева, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано. Враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи Константинополя, Зализнычного, Варваровки, Времовки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленый Гай.

Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково на Сумщине.

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Темы: Генштабвойна
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