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Днепропетровщина: россияне выпустили 40 снарядов по Никополю

Анастасия КалатурПятница, 5 августа 2022, 07:43
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За сутки враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии по Криворожскому району Днепропетровщины, на Мировскую громаду враг направил ракету X-59, а по Никополю дважды стрелял из "Градов", выпустив 40 реактивных снарядов.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Как отмечается, в Никополе повреждены до 10 частных домов и хозяйственных сооружений. Начался пожар на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. Жертв нет

На Мировскую громаду враг направил ракету X-59. Есть разрушенное жилье, выведенный из строя газовод. Предварительно, без пострадавших.

По Криворожскому району россияне ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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