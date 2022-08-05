ВСУ ликвидировали уже 41 650 оккупантов – Генштаб
Пятница, 5 августа 2022, 09:13
С начала полномасштабной войны в Украине потери противника составили около 41 650 человек личного состава, в том числе за сутки уничтожено 150 оккупантов.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: В целом с 24 февраля по 5 августа потери россиян ориентировочно составили:
- личного состава – около 41 650 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1792 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин – 4032 (+6) единицы,
- артиллерийских систем – 950 (+4) единиц,
- РСЗО – 260 (+0) единиц,
- средства ПВО – 123 (+5) единицы,
- самолетов – 223 (+0) единицы,
- вертолетов – 191 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
- крылатые ракеты – 182 (+0),
- корабли/катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) единицы,
- специальная техника – 83 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.
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