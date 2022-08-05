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Николаев утром обстреляли из "Пионов", в четверг в области 3 раненых – Ким

Катерина ТищенкоПятница, 5 августа 2022, 09:55
Виталий Ким, фото Getty Images

В результате обстрела россиянами Корабельного района Николаева ночью и утром 5 августа повреждены дома, в четверг вечером в с. Парутино Куцурубской общины в результате вражеского обстрела ранены три человека.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Ночью и с утра 5 августа враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг.

Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется".

Детали: По предварительной информации Военной комендатуры обороны Николаева, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

Ким также сообщил, что вечером 4 августа в 19.10 в с. Парутино Куцурубской общины в результате вражеского обстрела три человека получили ранения.

5 августа в 03:05 зафиксированы обстрелы с. Зайчевское Мишково-Погореловской общины. Произошло возгорание жилого дома, частного сельскохозяйственного предприятия, повреждены машины. По предварительной информации, без пострадавших.

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Ночью 5 августа враг обстрелял с. Шевченково Шевченковской общины. Повреждены жилые дома и близлежащие нежилые постройки, произошло возгорание на полях. Пострадавших нет.

Также ночью вражескими снарядами обстреляна Галицыновская община. Информация о повреждении уточняется. Пострадавших нет.

Кроме того, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Что предшествовало: В пятницу утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах в одном из районов города.

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Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
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