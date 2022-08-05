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Бизнесмен Кауфман не смог выехать из Украины, помешало ГБР - источники

Михаил ТкачПятница, 5 августа 2022, 11:10
Бизнесмен Кауфман не смог выехать из Украины, помешало ГБР - источники
Борис Кауфман, фото: Wikipedia

Одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, ненадолго вернувшегося в Украину из Греции, 4 августа задержали на границе при попытке снова уехать. ГБР запросило полную проверку его документов.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. После этого он снова хотел уехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет" по службе в армии (плохое здоровье). Также он является отцом троих детей.

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Утверждается, что Государственное бюро расследований издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.

Бизнесмен не стал ждать проверки, которая может занять несколько часов, и вернулся в Украину.

УП обратилась в Государственную пограничную службу за комментарием.

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Напомним: Борис Кауфман – одесский бизнесмен. Он является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

Темы: границатюрьма
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