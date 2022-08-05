Опрос: более половины украинцев являются верующими ПЦУ, только 4% – УПЦ МП

72% украинцев считают себя православными, при этом 54% опрошенных идентифицируют себя с Православной Церковью Украины и только 4% - с УПЦ Московского патриархата.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного 6-20 июля

Детали: Еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.

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По сравнению с 2021 годом доля тех, кто идентифицирует себя с Православной Церковью Украины, выросла с 42% до 54%. С 18% до 4% снизилась доля тех, кто идентифицирует себя с Украинской Православной Церковью Московского патриархата.

После православия больше всего респондентов идентифицировали себя как атеистов (10%) и греко-католиков (8%). Остальные религии и конфессии назывались реже.

Во всех регионах больше всего людей идентифицируют себя с православием, а также – именно с Православной Церковью Украины (от 59% в центре до 42% на востоке). С УПЦ МП идентифицируют себя 3-6% в зависимости от региона, при этом даже на востоке и юге – всего 5-6%. В то же время с запада на восток с 6% до 26% растет доля тех, кто считает себя православным, но не причисляет ни к какому патриархату.

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Также с запада на восток с 4% до 17% растет доля атеистов.

Среди всех лингво-этнических категорий больше всего респондентов идентифицируют себя с ПЦУ. Даже среди русскоязычных украинцев 36% относят себя к именно ПЦУ, в то время как к УПЦ МП – 13%.

Среди всех возрастных категорий также больше всего тех, кто идентифицирует себя с ПЦУ. При этом для возрастных категорий 30+ лет это больше половины, в то время как для категории 18-29 лет – несколько меньше половины.

Среди более молодых респондентов больше атеистов – 22% среди 18-29-летних. Среди 30-39 летних их уже 12%, а в старших возрастных категориях – еще меньше.

Справка: Опрос был проведен 6-20 июля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 взрослых респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Респондентами были граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля.