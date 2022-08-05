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СБУ проводит обыски у Бродского

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоПятница, 5 августа 2022, 13:22
Михаил Бродский. фото с FB

Служба безопасности Украины проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, Бродский в комментарии УП

Детали: Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов. В деле фигурирует бизнесмен и его сын.

Обыски проводятся в Киеве: в ресторане "Калина", Речпорту и у коммерческого директора Бродского.

В комментарии УП Бродский отметил, что считает дело "заказом".

Прямая речь: "Моя позиция что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?".

Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием к СБУ.

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Напомним: В январе 2016 года появилась информация о том, что строительство Киевского речвокзала, который обещали переработать в ресторанную галерею, принадлежит компании, связанной с экс-председателем Госкомпредпринимательства Михаилом Бродским и народным депутатом Нестором Шуфричем.

Шуфрич подтвердил информацию о покупке акций речпорта.

В своем расследовании журналисты "Схем" установили, что жилой комплекс Rybalsky не отвечает решению Киевсовета и условий договора аренды земельного участка, а ПАО "Киевский речной порт" не выполняет обязательства по использованию земельного участка, целевое назначение которого "для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса", а не для строительства.

В июне 2017 года Хозяйственный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска киевской прокуратуры, требовавшей расторгнуть договор аренды земельного участка в Подольском районе, где строился жилой комплекс Rybalsky, и вернуть его общине.

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Темы: БродскийСБУ
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