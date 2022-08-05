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Оккупанты придумывают разные схемы, чтобы навязать российский паспорт - ГУР

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 13:24
Фото иллюстративное

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинского населения.

Источник: сообщение Главного управления разведки

Детали: Так для жителей Мелитополя и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно "земельных паев". Лица, у которых до сих пор действуют договоры аренды на земельные паи, должны перезаключить их. У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор.

В случае, если срок договора истек, а собственник не явился, его лишают права собственности на владение земельными паями.

Также оккупанты установили, что с начала сентября нужно сменить номерные знаки украинского образца на транспортных средствах на временные. Но для этого также следует иметь российский паспорт.

На оккупированной территории Херсонщины так называемая "местная власть" призвала сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить "налоги" по законодательству РФ. Тех, кто откажется, будут лишать права собственности земельными участками, а владельцев агробизнеса будут высылать за пределы региона.

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Темы: Росcиявойнаоккупация
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