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Сливал данные РФ, отстреливался при задержании: СБУ разоблачила экс-замглавы ГУР

Валентина РоманенкоПятница, 5 августа 2022, 14:32
Сливал данные РФ, отстреливался при задержании: СБУ разоблачила экс-замглавы ГУР
фото СБУ

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Согласно сообщению спецслужбы, генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

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При этом указано, что сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ, сейчас он находится под арестом.

 

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам секретную и полностью секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве.

Указано, что во время обыска по месту работы мужчина пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности из пистолета Макарова.

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Дословно СБУ: "Задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 по 2010 годы. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в Московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе.

По заданию оккупантов он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины…

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений".

Темы: СБУвойна
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